Schwerpunktkontrolle an auffrisierten Autos

Im Laufe des Freitagnachmittags konnte ein kleiner Zustrom der genannten Fahrzeuge in Richtung Neusiedl am See auf der A4 in Richtung Burgenland wahrgenommen werden. Zirka 40 getunte Fahrzeuge trafen am Freitag gegen 17.30 Uhr am Seeparkplatz in Neusiedl am See ein. Im Zuge der lagebedingten Schwerpunktaktion wurden 18 Fahrzeuge kontrolliert, wobei einige Verstöße durch Fahrzeugumbauten festgestellt wurden.

Vier Fahrzeugen wurde wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichentafeln abgenommen. Sieben Fahrzeugen wurden aufgrund schwerer Mängel zu einer besonderen Überprüfung vorgeladen. 45 Anzeigen gab es wegen nicht typisierten Umbauten an Fahrzeugen. Des weiteren gab es fünf Organmandate. Bei allen angezeigten Fahrzeugen konnten auch Übertretungen zur Manipulation der Auspuffanlage mittels Schallpegelmessgerät festgestellt werden, die ebenfalls zur Anzeige gebracht wurden.