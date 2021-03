ORF-Reporter Karl Jirkovsky gestorben

Jirkovsky wurde am 11. Juli 1946 in Donnerskirchen geboren. Nach seinem Deutsch und Geschichte Lehramts- und Doktoratsstudium in Wien arbeitete er ab 1969 als Freier Mitarbeiter im aktuellen Dienst des Landesstudios Burgenland und als Burgenlandkorrespondent der „Kleinen Zeitung“. Von 1972-1975 war er dann fixer Mitarbeiter im Landesstudio Burgenland, dann wurde er Moderator und Regisseur der Ö1-Journale.

ORF

Reportergruppe aufgebaut

Von 1989 bis 1997 war Jirkovsky mit dem Aufbau einer Reportergruppe beschäftigt und deren Leiter. Er war federführend bei der Berichterstattung über den Absturz der „Lauda Air“ in Thailand und war selbst im Bosnienkrieg als Berichterstatter tätig. Ebenso war er führend in der Briefbomben-Berichterstattung, bei Nationalsozialismus- und Wirtschaftsprozessen. Von 1998 bis 2000 baute er die Chronikredaktion des ORF Radios in Wien auf, danach begab er sich in den Ruhestand. Jirkovsky wurde 74 Jahre alt.