300.000 Gratis-Spucktests im Burgenland

Die Devise ist klar: testen, testen, testen. Noch vor Ostern sollen jede Burgenländerin und jeder Burgenländer die Gelegenheit bekommen, sich selbst auf das Coronavirus zu testen, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Wir werden die bislang größte Screening-Aktion organisieren, um einen Beitrag zu einem möglichst sicheren Ostern zu leisten“, hieß es weiter.

Ab Gründonnerstag, dem 1. April, gilt im Burgenland, in Wien und in Niederösterreich ein Oster-Lockdown. Schon bis spätestens einen Tag davor werden 300.000 Selbst-Tests an die burgenländischen Gemeindeämter ausgeliefert. Für jeden Einwohner soll ein Gratis-Spucktest zur Verfügung stehen – die Verteilung übernehmen die Gemeindeämter. Spätestens am Karsamstag sollen dann alle einen Corona-Spucktest erhalten haben. Die Anwendung sei unkompliziert, einfach und schmerzfrei, heißt es vom Land Burgenland.

Landesmedienservice Burgenland

Neuer Impfkoordinator

Um die Pandemie möglichst einzudämmen, ist nicht nur das regelmäßige Testen – sondern viel mehr auch das Impfen wichtig. Das Land Burgenland hat seit kurzem einen neuen Impfkoordinator. Markus Halwax – der Leiter der Landessicherheitszentrale und einer der Leiter des Koordinationsstabs Coronavirus – übernimmt von Nicole Schlaffer. Beraten wird Halwax vom Mediziner Herbert Weltler.