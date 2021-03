Eiskunstlauf-WM: Ziegler/Kiefer gut gestartet

Die Burgenländerin Miriam Ziegler und ihr Partner Severin Kiefer belegten im Kurzprogramm der Paare Rang neun. Sie schafften damit nicht nur souverän einen Platz in der Kür der besten 20, die 27-Jährige aus Stoob (Bezirk Oberpullendorf) und ihr Salzburger Partner sind auch voll im Plan, den angestrebten Platz und das Olympia-Ticket für Peking 2022 zu erreichen. Wie viele Olympia-Fahrkarten in Schweden tatsächlich vergeben werden, wird erst nach den WM entschieden, ein Top-Zehn-Platz sollte aber in jedem Fall reichen.

Solide Leistung

Ziegler und Kiefer, die 2019 in Japan mit Rang zehn ihr bisher bestes WM-Ergebnis geschafft hatten, blieben mit 64,01 Punkten zwar um 3,89 Punkte unter ihrer persönlichen Bestleistung. Das Duo zeigte aber – trotz Verletzungspause von Kiefer und kaum Wettkämpfen seit einem Jahr – eine solide Vorstellung. Auf Rang sechs fehlen nur 0,93 Punkte, der Vorsprung auf Rang elf dagegen beträgt vier Zähler – gute Aussichten also, das Ticket für Peking zu lösen.

In Führung lagen die Russen Aleksandra Bokowa/Dmitrij Koslowskij (80,16 Punkte) vor den Chinesen Sui Wenjing/Han Cong (77,62) und ihren Landsleuten Anastasia Mischina/Aleksander Galliamow (75,79).