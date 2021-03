Prima la Musica: 17 Musiker dabei

Der burgenländische Landeswettbewerb „prima la musica 2021“ fand vom 8. bis 13. März 2021 im Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt statt. Covid-19-bedingt wurde der Wettbewerb ohne Publikum und mit strengen Sicherheitsauflagen durchgeführt. Im Solobereich gab es 2021 sogar mehr Anmeldungen als im Vergleichswettbewerb des Jahres 2019.

Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten die Teilnahme krankheits- oder quarantänebedingt absagen, aber letztlich konnten 124 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können vor fachkundigen Jurys bestehend aus Lehrenden von Musikschulen, Universitäten und Konservatorien anderer Bundesländer und MusikerInnen namhafter Orchester (bis hin zu den Wiener Symphonikern und Philharmonikern) unter Beweis stellen.

Burgenländisches Musikschulwerk

Tolle Leistungen

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen wurden von den Lehrenden trotz der schwierigen Rahmenbedingungen hervorragend vorbereitet und begeisterten die Jurys mit tollen Leistungen. Besonders herausragend war die Leistung von Anna Pölzer aus St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See). Sie wurde in ihrer Altersgruppe Landessiegerin auf zwei Instrumenten, nämlich Flöte und Oboe. Außerdem erreichte Flötistin Hanna Gindl aus Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) die höchste Punkteanzahl des gesamten Wettbewerbs. Aufgrund der aktuellen Infektionslage war heuer kein Konzert der Preisträgerinnen und Preisträger mit Urkundenüberreichung möglich.