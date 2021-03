Zwei Schlepper festgenommen

Ein Fahrzeuglenker verursachte einen Unfall in St. Margarethen und konnte flüchten, der zweite konnte nach einem Unfall in Trausdorf festgenommen werden. Auch der zweite flüchtende Täter, ein 27-jähriger ebenfalls ukrainischer Staatsbürger, nach Ermittlungen der Polizei bereits am Montag in einem Hotel in Wien festgenommen werden.

Der Mann zeigte sich zum Vorwurf der Schlepperei nicht geständig. Er rechtfertigte sein Handel bei der Flucht, bei dem es zu einem Verkehrsunfall mit einem Bundesheerfahrzeug gekommen war, mit Panik, er fühlte sich verfolgt. Beide Täter wurden nach deren Einvernahme auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt.