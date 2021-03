Impfen bringt längere Wartezeiten beim Testen

Im Burgenland gibt es insgesamt sieben große Test- und Impfzentren (BITZ). Dass man derzeit auf einen Testtermin in einem dieser BITZ manchmal mehrere Tage warten muss, liegt ausgerechnet am – vielfach als schleppend bezeichneten – Impfsystem. Denn in den BITZ wird nicht nur getestet, sondern auch geimpft. An Tagen mit einer großen Anzahl an Impfterminen stehen deshalb entsprechend weniger Testtermine zur Verfügung, hieß es vom Koordinationsstab Coronavirus des Landes. Der Stab verwies auf die Testmöglichkeiten in den Gemeinden und Apotheken, die die großen Testzentren entlasten sollen, damit dort geimpft werden kann.

Koordinationsstab: Kein Mangel an Testmaterialien

Zudem könne es immer wieder aus verschiedenen Gründen lokal zu einer größeren Nachfrage nach Tests kommen, zum Beispiel wenn Firmen eine große Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Test anmelden. Ein Mangel an Testmaterialen liege „definitiv nicht“ vor.

Verwirrung um 7-Tage-Inzidenzwert

Für Verwirrung sorgte unterdessen weiterhin der 7-Tage-Inzidenzwert der Landeshauptstadt Eisenstadt im Dashboard der AGES. Dort wurden seit 16. März wegen eines technischen Problems fehlerhafte Daten für Eisenstadt publiziert. Der Grund dafür liege im Epidemiologischen Meldesystem aus dem die 7-Tages-Inzidenzen errechnet werden, hieß es vom Koordinationsstab. So liege der tatsächliche Wert für Eisenstadt derzeit bei 317 und nicht wie von der AGES angeführt bei 695. Mittlerweile weist die AGES auf ihrer Internetseite auch auf diesen fehlerhaften Wert hin. Die höchste 7-Tage-Inzidenz im Burgenland verzeichnete derzeit der Bezirk Oberwart mit 391, gefolgt von der Stadt Eisenstadt mit eben 317 und dem Bezirk Mattersburg mit 314 – mehr dazu in Eisenstadt: Hohe Inzidenz sorgt für Verwirrung.