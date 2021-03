CoV-Gipfel: Verschärfungen kommen

Bis in die Nacht wurde im Gesundheitsministerium beraten, wie man einen Kollaps auf den Intensivstationen verhindern will. Besonders der Osten Österreichs hat im Moment mit hohen 7-Tages-Inzidenzen zu kämpfen. Anschober verlangte vor Beginn des Gesprächs ein „Paket, das wirklich hilft, den drohenden Kollaps der Spitäler zu verhindern“. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ging offen in die Sitzung. Es brauche einen Modus zwischen Gesundheit und Wirtschaft, so Doskozil – mehr dazu in CoV-Gipfel: Maßnahmen für Ostregion.

Noch weitere Gespräche am Mittwoch

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach von einer „Osterruhe“ ohne Näheres zu sagen. Deutschland verordnete sich unter diesem Begriff ein komplettes Runterfahren des öffentlichen, wirtschaftlichen und privaten Lebens von 1. bis 5. April. Auch die Supermärkte werden schließen und nur am Karsamstag öffnen.

Am Mittwoch hieß es im Büro des Wiener Bürgermeisters, dass es im Lauf des Tages noch weitere Gespräche auf verschiedenen Ebenen geben werde. Darum sei die Einigung auch noch nicht sofort verkündet worden. Man habe „absolutes Stillschweigen“ vereinbart, teilte ein Sprecher der APA mit.

Details werden am Mittwoch bekanntgegeben

Der österreichischen Bundesregierung war das für die drei östlichen Bundesländer, wo sich die infektiösere und aggressivere britische Virus-Variante rasant ausbreitet, aber zu wenig. Sie drängte die Landeshauptleute zu schärferen Maßnahmen und auch die Gesundheitsexperten empfahlen einen harten Lockdown – mehr dazu in Kurz: Burgenland, Wien und NÖ erarbeiten „Maßnahmen“.

Sie dürften in dem Gespräch mit Wiens Bürgermeister Ludwig, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eine ziemlich dramatische Prognose für die kommenden Tage und Wochen geboten und auf ein sofortiges Handeln gedrängt haben. Aus Verhandlungskreisen hieß es, dass auch ein zwei- bis dreiwöchiger Lockdown für die gesamt Ostregion im Gespräch war. Die Verhandlungspartner möchten die Ergebnisse im Laufe des Mittwochs bekanntgeben.