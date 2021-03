Jagdverband bereitet Verfassungsklage vor

Der Landesjagdverband – der vor siebzig Jahren gegründet wurde – erledigte bisher neben Serviceleistungen auch bestimmte hoheitliche Aufgaben, zum Beispiel die Trophäenbewertung, die Vorschreibung der Jagdabgabe und die Versicherung der Jägerschaft. Durch die Gesetzesänderung werden diese Aufgaben künftig den Bezirkshauptmannschaften übertragen.

Der Verband verliert dadurch seinen Status als Körperschaft öffentlichen Rechts. Er darf keine Pflichtbeiträge mehr einheben – bisher 70 Euro pro Jäger und Jahr. Das komme de facto einer Auflösung des Verbandes gleich, ärgerte sich Landesjägermeister Roman Leitner. Strukturen, die sich über Jahrzehnte bewährt hätten, würden mutwillig zerstört. Aufgaben, die bisher Jäger ehrenamtlich übernommen haben, würden künftig von bezahlten Beamten erledigt.

ORF

Verein wird gegründet

Gegen all das werde man sich rechtlich wehren, so Leitner. „Wir haben jetzt mittlerweile die -aus meiner Sicht – besten Verfassungsjuristen in Österreich damit befasst das Ganze zu prüfen. Das heißt, der erste Weg ist klarerweise, dass wir den Weg zum Verfassungsgerichtshof beschreiten“, sagte Leitner.

Weiters werde man einen Verein gründen, der in der Nachfolge des Verbandes künftig die Interessen der Jägerschaft vertreten werden. Die Jägerinnen und Jäger sollen, wenn sie mit den Serviceleistungen zufrieden sind, den Verein durch freiwillige Beiträge finanzieren. Als Grund für die Entmachtung des Verbandes durch das Land vermutet Landesjägermeister Leitner eine Retourkutsche: das Land habe die Jagdabgabe sehr stark erhöhen wollen. Das habe der Verband mit Hilfe einer erfolgreichen Unterschriftenaktion verhindert.

SPÖ: Verantwortung übernehmen

Ziel der Novelle des Jagdgesetzes sei gewesen, ein modernes, transparentes Gesetz zu schaffen. Die Jagd im Burgenland soll wieder leistbarer und die heimische Jägerschaft dadurch forciert werden, so der zuständige Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Weiters wollte man Verantwortung übernehmen: Alle behördlichen Aufgaben, die in der Vergangenheit der Landesjagdverband übernommen hat, werden künftig zur Gänze vom Land durchgeführt.

ÖVP fordert Auflösung des Jagdverbandes zurückzunehmen

Kritik zur quasi Abschaffung des Jagdverbandes kommt von der ÖVP. Sie sprach am Dienstag unter anderem von Geldmacherei. Ziel der SPÖ sei es, den Jagdverband als unabhängige Interessensvertretung auszuschalten und gleichzeitig die Jagdabgabe massiv zu erhöhen. Das sei auch demokratiepolitisch bedenklich und müsse korrigiert werden. Die ÖVP forderte, die Auflösung komplett zurückzunehmen.