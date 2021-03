103 Neuinfektionen, ein Todesfall

In den burgenländischen Spitälern wurden am Dienstag 67 Covid-19-Patienten behandelt, davon 16 auf der Intensivstation. Die Zahl der aktiven Fälle lag bei 1.312, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 14.914. 3.148 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

33.582 Burgenländer wurden bisher geimpft, davon 10.017 bereits mit der zweiten Dosis. 126.525 Personen sind für die Impfung vorgemerkt. Die 7-Tages-Inzidenz betrug im Burgenland laut AGES-Morgenauswertung 270. Am höchsten war sie in Eisenstadt mit 351.

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450 , wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird.