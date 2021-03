Impfungen: Millionen-Grenze steht bevor

Stand Montag wurden im Burgenland bislang rund 31.800 Menschen geimpft – etwa ein Drittel davon hat bereits die zweite Impfdosis verabreicht bekommen und gilt als vollimunisiert.

Gesundheit und Pflege: „So gut wie fertig“

In den Altenwohn- und Pflegeheimen sind fast alle, die sich impfen lassen wollten, geimpft: Das sind 79 Prozent der Bewohner und 64 Prozent der Belegschaft.

„So gut wie fertig“ mit den Impfungen ist man zudem beim Gesundheitspersonal in den Spitälern, außerdem bei den niedergelassenen Ärzten und dem Ordinationspersonal, in der mobilen Hauskrankenpflege und in den Behinderteneinrichtungen, heißt es vom Koordinationsstab Coronavirus vom Land Burgenland. In den genannten Bereichen kommt es aber immer wieder noch zu Nachmeldungen.

4.500 Lehrkräfte und Betreuer geimpft

Für das Lehrpersonal in den Schulen und Kindergärten gab es vor knapp einer Woche eine Impfaktion, sie wurde von rund 4.500 Lehrkräften und Betreuern in Anspruch genommen. Die Bevölkerung über 80 gilt im Burgenland generell als so gut wie durchgeimpft.

Personen über 65 und Hochrisikopatienten

In den nächsten Wochen liegt der Fokus nun auf Personen über 65 und Hochrisikopatienten aller Altersgruppen. Mehr als 25.000 Impfdosen sollen in den kommenden vier Wochen verimpft werden. In Summe sind mehr als 125.000 Personen für eine Impfung vorgemerkt, das ist die Hälfte aller Impfberechtigten im Burgenland.