Chronik

Drei Busfahrer fahren 2.450 Kilometer ohne Pause

Drei Fahrer eines rumänischen Reisebusses sind am Wochenende in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) bei der Ausreise aus Österreich angehalten und wegen insgesamt 41 Übertretungen angezeigt worden. Sie waren ohne Pause von Rumänien nach Italien und retour gefahren.