Lockdown-Beratungen: Doskozil fordert gemeinsame Linie

Schon vor Beginn der Beratungen in Wien sagte Doskozil, es müsse eine gemeinsame Linie gefunden werden: „Ausreisepflicht generell, im Osten, im Westen – diese Diskussion sollte man in dieser Art und Weise nicht führen, sondern es geht darum, dass man sich an den Zahlen festhält. Wenn es wirklich sehr hohe Inzidenzfälle gibt, dann ist das ok, dann müssen Maßnahmen gesetzt werden, und da muss man die Bevölkerung mitnehmen. Wenn die Bevölkerung sieht, es wird getestet, man muss sich testen lassen, dann funktioniert das, dann werden auch die Zahlen sinken.“

Sicherheits- und Testkonzepte nutzen

Doskozil ist für behutsame Öffnungen – beispielsweise im Tourismus: „Ich verstehe nicht, wenn es Sicherheits- und Testkonzepte gibt, dass man die Bevölkerung nicht wieder mit an Board nimmt und dort wo es möglich ist weitere Lockerungsschritte vollzieht, und wenn die Inzidenzen hoch werden, strikte Maßnahmen setzt.“

ORF

Schulbetrieb möglichst fortsetzen

Von einer Verlängerung der Osterferien hält der Landeshauptmann wenig: „Die Verlängerung der Osterferien sehe ich sehr skeptisch. Wir haben jetzt einen Modus gefunden, wo der Schulbetrieb möglich ist, und daran sollten wir festhalten.“ Die Entscheidung der Regierung zur weiteren Vorgangsweise wird heute bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

Akzeptanz der Bevölkerung aufrechterhalten

Zuletzt war der Plan, Gastgärten von Lokalen zu Ostern zu öffnen. Wegen der steigenden Infektionszahlen sind weitgehende Lockerungen inzwischen aber nicht sehr wahrscheinlich. Doskozil ist für behutsame, gut kontrollierte Lockerungen, um eine Verlagerung des Infektionsgeschehens ins Private zu verhindern. Vor den Beratungen am Montag meinte der Landeshauptmann in einer Pressaussendung, es brauche einen vernünftigen Mittelweg zwischen unkontrollierten Öffnungen und einer Fortsetzung des Dauer-Lockdowns, um die Akzeptanz der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Im Tourismus, der Gastronomie, bei Kultur und Sport gebe es umfassende Präventions- und Sicherheitskonzepte, die Lockerungsschritte ohne unkalkulierbares Risiko ermöglichen könnten. Der Landeshauptmann schlägt vor, neben der Sieben-Tage-Inzidenz – den Covid-Fällen pro 100.000 Einwohnern der vergangenen sieben Tage – auch die Testquote der jeweiligen Regionen zu berücksichtigen. Er verwies darauf, dass das Burgenland beim Testen Zweiter hinter Vorarlberg sei.