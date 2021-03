600 Tonnen mehr Altglas gesammelt

Egal ob Weinflaschen, Marmeladengläser oder Parfümflakons – Altglas kann immer wieder zu neuem Glas verarbeitet werden. Glas ist damit das ideale Recyclingprodukt, aber nur wenn es tatsächlich in der Altglassammelstelle landet. Glas im Restmüll ist verloren für die Wiederverwertung. Dieses Wissen ist in der Bevölkerung tief verankert.

35 Kilo Altglas pro Burgenländerin und Burgenländer

95 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher trennen Glas und das schon seit über 40 Jahren. Die Burgenländerinnen und Burgenländer gelten als besonders fleißig, hierzulande sammelt jeder im Schnitt 35 Kilogramm Altglas pro Jahr. Das ergab im Vorjahr eine Gesamtsumme von 11.600 Tonnen, das sind 600 Tonnen mehr als noch im Jahr davor.

Österreichweit wurden 270.000 Tonnen Altglas der Wiederverwertung in den Glasfabriken übergeben. Die Verarbeitung von Altglas zu neuem Glas übernehmen drei Fabriken, die in der Steiermark, in Oberösterreich und in Niederösterreich stehen.