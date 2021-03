Blackbirds gewinnen gegen Rocks

Das Nachtragsspiel zwischen den Güssing/Jennersdorf Blackbirds und den Mattersburg Rocks verlief zunächst ausgeglichen. Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Südburgenländer und führten in der Pause mit 38:30. Obwohl die Mattersburg Rocks das dritte Viertel für sich entscheiden konnten und auf 43:43 ausglichen, gewannen am Ende die Güssing/Jennersdorf Blackbirds mit 66:50, ihr Trainer Daniel Müllner freute sich über den Derbysieg.

Es sei ein schwieriges Spiel gegen Mattersburg gewesen – man sei gut gestartet, habe dann aber den Faden verloren, doch die Mannschaft habe toll reagiert und dann eine gute defensive Leistung gezeigt, so Müllner.

Mattersburg-Trainer enttäuscht

Mattersburg Rocks-Trainer Corey Hallett hätte sich mehr vom Derby erwartet. „Es ist eine enttäuschende Niederlage. Wir müssen so schnell wie möglich vor Sonntag den Rhythmus finden“, sagte Hallett. Der beste Werfer bei den Blackbirds war Jakob Ernst mit 20 Punkten, bei den Mattersburg Rocks machte Gary Ware 16 Punkte und war damit ihr Topscorer. Die Mattersburger sind aktuell Tabellen-Vierter und kämpfen bereits am Sonntag gegen die Raiders Tirol um den dritten Platz. Güssing/Jennersdorf führt in der Tabelle und trifft am Sonntag in der letzten Runde des Grunddurchgangs auf die Basket Flames aus Wien.