Wintereinbruch vor Frühling

Der Winter zeigte am Freitag noch einmal seine eiskalte Seite – immer wieder kam es zu teils heftigen lokalen Schneefällen und auch Verkehrsbehinderungen. Auf der B50 zwischen Bernstein und Günseck (Bezirk Oberwart) sind zwei LKW hängen geblieben, die lokalen Feuerwehren waren dort im Einsatz. Davon, dass am Samstag der Frühling beginnt, zumindest astronomisch, war am Freitag noch nichts zu merken.

Fotostrecke mit 4 Bildern FF Bernstein ORF ORF ORF