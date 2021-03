Nachwuchssport: Endlich wieder Training

Nach fünf Monaten Pause herrscht wieder Betrieb auf Burgenlands Sportplätzen, so auch in Oberpullendorf. Hier wird seit Montag wieder fleißig trainiert – und das lassen sich nur die wenigsten Nachwuchs-Kicker entgehen: „Also ich hab davor auch ein bisschen Fußball gespielt, aber die Freude war sehr groß“, erzählte Ben. „Es ist sehr schön, dass wir jetzt wieder am Platz stehen können, es war echt schon langweilig zu Hause. Und ich bin froh, dass wir wieder in der Mannschaft trainieren können“, freut sich auch Elias. Die Konzepte werden eingehalten, weiß Lenny: „Wir machen Schuss-Übungen, so Trick-Übungen und wir haben noch ein Viereck, das einer alleine hat.“

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen am Vereinstraining also wieder teilnehmen – das gilt natürlich nicht nur für Fußballvereine. Auch das Tenniszentrum in Neudörfl hat die Outdoor-Plätze wieder geöffnet – und die ersten Einheiten hinter sich. Marie ist sehr froh, dass sie wieder kommen kann: „Ich hab es sehr vermisst, ich spiele ja auch selbst in der Mannschaft, und es ist einfach abgegangen, das gemeinsame Training.“ Rosa erklärt: „Wir dürfen eh fast alles machen, müssen nur Abstand halten.“ Elisabeth Habeler ist die Betreiberin des Tenniszentrum Neudörfl: „Die waren alle so happy, die sind mir übers Telefon fast um den Hals gefallen.“

was sagen die Kinder und Jugendlichen?

Strenge Auflagen auf Platz und Feld

Der Nachwuchs darf aber nur mit strengen Auflagen trainieren. Abstand halten gilt auch während der Übungen. Eine Gruppe darf aus maximal zehn Kindern bestehen. Beim Tennis ist das eher weniger ein Problem – wesentlich schwieriger ist diese Situation beim Fußball, vor allem für die Jüngsten auf dem Platz, wie für Ben: „Irgendwas dürfen wir nicht machen – das heißt irgendwie, aber ich weiß nicht wie das jetzt heißt.“ Manuel freut sich schon auf die Zeit ohne Auflagen: „Es ist schon sehr komisch, auch letztes Jahr hatte wir die Situation. Und es ist schöner, wenn man wieder normal spielen kann.“

Nachwuchs trainiert wieder Seit Montag herrscht wieder Betrieb auf Burgenlands Fußball- und Tennisplätzen. Während die Erwachsenen noch warten, dürfen Vereine im Nachwuchsbereich wieder gemeinsam trainieren. Allerdings nur im Freien und mit Präventionskonzept und strengen Auflagen.

Erleichterung und Sorge vor erneuter Schließung

Vorerst muss man sich also mit Einschränkungen beim Training zufrieden geben. In den Köpfen der Vereins-Verantwortlichen herrscht neben der Erleichterung auch die Sorge, dass bei steigenden Infektionszahlen wieder dicht gemacht werden könnte. „Ich hoffe, dass es zumindest in dieser Form so weiter geht, dass vielleicht die Öffnungsschritte ein bisschen weitergehen. Ich möchte gar nicht daran denken, dass wieder zugesperrt wird“, so Dietmar Heger, Nachwuchsleiter SPG Oberpullendorf. „Bitte macht nicht den Outdoor-Sport zu, da kann nichts passieren. Da passiert nichts. Die Kinder brauchen Bewegung“, so Habeler. Auch wenn auf Zweikämpfe verzichtet werden muss – eingeschränktes Mannschaftstraining ist besser als Einzeltraining – da sind sich alle einig.