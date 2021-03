Wirtschaft

WK-Wahl: Erste Verhandlung zu Betrug

Wegen des Verdachts der Wahlfälschung bei der letzten Wirtschaftskammer-Wahl im Vorjahr hat es jetzt am Bezirksgericht Neusiedl am See eine erste Verhandlung und Geständnisse gegeben. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigte eine Presseaussendung der Landessprecherin der Grünen Wirtschaft, Anja Haider-Wallner.