Zwei weitere Todesfälle, 119 Neuinfektionen

Am Donnerstag waren damit insgesamt 1.287 Personen im Burgenland aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mittwoch sind 119 neue Erkrankte dazugekommen. Zwei weitere Todesfälle sind zu beklagen. Eine 92-jährige Frau und ein 89-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden aktuell 71 Patientinnen und Patienten isoliert behandelt. Davon befinden sich 19 in intensivmedizinischer Betreuung.

Fast 28.000 Personen im Burgenland geimpft

Laut dem Koordinationsstab des Landes sind bisher 27.726 Burgenländerinnen und Burgenländer gegen das Virus geimpft worden. Davon haben 7.065 Personen im Burgenland die zweite Teilimpfung erhalten. Bis dato haben sich 123.512 Menschen über das elektronische Vormerksystem für eine Schutzimpfung angemeldet.