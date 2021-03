Pilotprojekt: Ambulanz für Weppersdorf

Das Land Burgenland und die Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft KRAGES wollen Gemeinden, die bereits länger keine Hausärzte haben, unterstützen und führen hierzu Gespräche mit der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch.

Übergangslösung bis sich ein Medizinier findet

Eine weitere dislozierte Ambulanz wäre später in Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) möglich – mehr dazu in Arzt verzweifelt gesucht. Diese könnte vom Krankenhaus Kittsee betrieben werden. KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl erklärte, es handle sich dabei um eine Übergangslösung, bis sich ein niedergelassener Allgemeinmediziner für eine Ortschaft gefunden hat. Die offenen Kassenstellen sollen weiter von der ÖGK ausgeschrieben werden. „Eine dauerhafte Übernahme der Leistungen des niedergelassenen Bereichs ist nicht geplant“, so Eisl.

Maßnahmenpaket zur Absicherung der Versorgung

Landeshauptmann Doskozil betonte, dass im Burgenland fünf Spitalsstandorte garantiert seien: „Ebenso wichtig ist mir, dass möglichst viele Menschen mit hausärztlichen Leistungen in ihrem Wohnort versorgt sind.“ Das Projekt werde derzeit finalisiert und dann der Öffentlichkeit präsentiert.

„Wir haben im Burgenland ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Absicherung der wohnortnahen ärztlichen Versorgung geschnürt – von Ordinationsförderungen bis hin zu Stipendien für Jungmedizinerinnen und -mediziner – mehr dazu in Stipendien für Medizinstudenten gewährt. Darüber hinaus haben wir im Regierungsprogramm auch versprochen, dass bei Kassenstellen, die trotz mehrfacher Ausschreibung nicht besetzt werden können, die KRAGES einspringen soll. Das setzen wir jetzt, wie angekündigt, um“, so Doskozil.