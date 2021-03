Zeitreise durch die Landeshauptstadt

In den vergangenen 90 Jahren hat sich in der Landeshauptstadt Eisenstadt sehr viel getan. Einige Orte in der Landeshauptstadt haben sich aber in der 100-jährigen Geschichte des Burgenlandes kaum verändert. Das zeigt sich auch in einem kurzen Rundgang durch die Stadt – einst und heute.

Fotostrecke mit 26 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF