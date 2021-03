Vorlesetag heuer online

Gut lesen zu können, so die Initiative, ermöglicht Kindern einen besseren Zugang zu Bildung und damit zu einem besseren Leben. Die Anfänge würden auch hier im „Kleinen“ stecken: Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben gute Chancen später zu Lesewürmern zu werden.

Lieblingstexte per Video

Auch der ORF Burgenland beteiligt sich in diesem Jahr wieder an der Aktion. In den vergangenen Jahren wurde ein Lese-Event im Publikumsstudio gefeiert, heuer wird online vorgelesen.

Raphaela Pint, die dieser Tage ihr Debüt als „Burgenland Heute“-Moderatorin feierte, entschied sich für Manfred Kybers „Der große Augenblick“. ORF-Burgenland-Reporter Thomas Prunner war in seiner Kindheit Fan von Christoph Mauz und seinen „Tscho“-Geschichten und Moderatorin und Gestalterin Nicole Aigner, eine leidenschaftliche Vielleserin, widmet sich Humoristischem in Reimen von Joachim Ringelnatz und Stefan Slupetzky.

Raphaela Pint liest „Der große Augenblick“ von Manfred Kyber

Thomas Prunner liest „Tanz den Wastelinho“ von Christoph Mauz