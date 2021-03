ÖVP und Grüne wollen Spital nach Neusiedl holen

Der Standort Gols für das neue burgenländische Spital sei längst fix und auch die beste Wahl, sagt Bürgermeisterin Böhm. Im Neusiedler Gemeinderat haben jedoch ÖVP und Grüne eine Mehrheit. Sie wollen die Bürgermeisterin dazu auffordern, sich für Neusiedl als Standort einzusetzen. Dem will die Bürgermeisterin nicht nachkommen.

Böhm: „Entscheidung ist bereits gefallen“

„Meines Erachtens nach ist das eine ‚Phantomdiskussion‘. Die Entscheidung über den Standort ist ja bereits gefallen. Ich möchte auch dazusagen, dass ich den Standort begrüße. Man darf nicht vergessen, dass er in unmittelbarer Nähe unserer Stadt liegt. Wir sind in fünf Minuten dort. Und jetzt nach einem Jahr mit diesem Antrag zu kommen, ist für mich nicht nachvollziehbar“, so Böhm.

ORF.at/Michael Baldauf

Doskozil: Standort Gols von Experten ausgewählt

Die Entscheidung über den Spitalsstandort liegt bei dem von der SPÖ allein regierten Land. Von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) heißt es dazu, dass die Standortentscheidung für das neue Krankenhaus im Bezirk Neusiedl auf der Basis von klaren Expertenempfehlungen nach Prüfung mehrerer Standorte auf Gols gefallen sei.

Mit dem Standort Gols sei die bestmögliche Erreichbarkeit für die Bevölkerung aus allen Teilen des Bezirks und die optimale Verkehrsanbindung gewährleistet. Genau das sei der Hauptgrund für die Verlegung des derzeitigen Spitals von Kittsee ins Zentrum der Region gewesen, so Doskozil. Die Gesundheitsversorgung der Menschen zum „parteipolitischen Spielball im Gemeinderatswahlkampf zu machen“, sei zudem abzulehnen, sagt Doskozil.

„Neubau-Auswirkungen wären in Neusiedl geringer“

Eine gänzlich andere Ansicht, was die Wahl des Standortes betrifft, hat der Neusiedler Gemeinderat Hannes Linhart (Die Grünen).

„Wir sind einfach überzeugt, dass der Neubau in Neusiedl geringere Auswirkungen auf die Umwelt hätte und dass einfach Gesundheitsversorgung und Ökologie Hand in Hand gehen. Aus unserer Sicht ist es ein vernünftiger Vorschlag, der umgesetzt werden sollte, weil einfach die Auswirkungen eines Neubaues geringer wären“, so Linhart. Der geplante Baustart – in Gols – ist im Jahr 2026. Fertig soll das Spital im Jahr 2030 sein.