109 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg im Burgenland auf 1.303. 2.586 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 78 an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt, davon sind 18 in intensivmedizinischer Behandlung.

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) haben bisher 245.957 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung auf das Coronavirus genutzt. Am Montag erhielten 35 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. Insgesamt wurden im Burgenland bisher 34.667 Impfdosen verimpft.