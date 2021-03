Wirtschaft

Schokohasen: Hochbetrieb bei Hauswirth

Seit Wochen laufen in der Schokoladenfabrik Hauswirth in Kittsee die Maschinen auf Hochtouren. Abertausende Schoko-Osterhasen verlassen in diesen Tagen Kittsee und werden in alle Welt verschickt. Der Rechtsstreit mit der Firma Lindt ist längst Geschichte.