Start für Antikörpertests

Wer in einem der sieben burgenländischen Impf- und Testzentren einen Corona-Schnelltest macht, kann kostenlos auch einen Antikörpertest machen lassen. Pro Person steht ein Gratis-Antikörpertest zur Verfügung. Dieser Test wird nur mit einem gebuchten Antigentest durchgeführt. In Eisenstadt sei der Zuspruch recht groß, sagt Alexander Meller vom Roten Kreuz. „Die Resonanz ist sehr hoch. Rund die Hälfte der Personen, die zum Antigentest kommen, nutzen auch das Angebot für den Antikörpertest“, so Meller.

Ein Tropfen Blut genügt

Der Antikörpertest wird direkt nach dem Antigentest durchgeführt. Ähnlich wie beim Blutzuckermessen wird ein Tropfen Blut entnommen. Die Auswertung dauert dann etwa eine Viertelstunde. Ein Antikörpertest gibt Auskunft darüber, ob jemand bereits mit dem Coronavirus infiziert war und ob das Immunsystem auf diese Infektion mit der Produktion von Antikörpern reagiert hat, erklärt Meller.

„Die Vorteile sind die: Wenn man glaub, vielleicht einmal an Corona erkrankt gewesen zu sein, kann ein Antikörpertest Gewissheit schaffen, ob das wirklich so war, also ob der Körper Antikörper gegen dieses Virus gebildet hat“, so Meller.

50.000 Stück zur Verfügung

Die kostenfreien Antikörpertests werden in dieser und in der nächsten Woche angeboten. Insgesamt stehen 50.000 Tests zur Verfügung. Im Impf- und Testzentrum Eisenstadt wurden am Montag bis zum Nachmittag 200 Antikörper Tests gemacht: Fünf davon waren positiv.