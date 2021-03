Pilotprojekt für Finanz-Hausverstand

Ein solides Grundwissen über Finanz- und Wirtschaftszusammenhänge sei wichtig, um ein überzogenes Konto zu verhindern: „Der finanzielle Hausverstand gehört ausgebildet“, sagte Susanne Wendler aus dem UniCredit Bank Austria-Vorstand. Das Burgenland sei im Herbst das erste Bundesland gewesen, in dem die Bildungsplattform „Money matters“ ins Leben gerufen wurde, so Wendler. Die Online-Plattform biete interaktives Lernen zu den Themen Grundlagen der Wirtschaft und Finanz, Vorsorge, Verschuldung, der richtige Umgang mit Geld, Cybersecurity oder Kryptowährung.

Winkler: „Kompetenz von klein auf lernen“

Die UniCredit Bank Austria stelle nur die Plattform zur Verfügung, die Wissensvermittlung erfolge durch das Institut für Wirtschaftspädagogik der Wirtschaftsuniversität Wien und das Österreichische Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum.

„Bezahlt wird meist mit Karte, ohne Geld in die Hand zu nehmen, dadurch merken wir gar nicht, dass wir Geld ausgeben“, stellte Winkler fest und verwies auf das Risiko, dadurch mehr Geld auszugeben, als auf dem Konto liegt. Kompetenz im Umgang mit Geld müsse von klein auf gelernt werden, denn auch im Erwachsenenalter würden viele über zu wenig Finanzwissen verfügen, so die Bildungslandesrätin.

Zitz: Unternehmen wichtig für Qualität

Auch Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz meinte: „Finanzen sind etwas Wichtiges, vom ersten Taschengeld weg.“ Schüler sollen aktuelle Inhalte direkt von Unternehmen, also von außen, bekommen, so der Bildungsdirektor. Er räumte ein, dass Lerninhalte in dieser Qualität nicht ohne Unternehmen zur Verfügung gestellt werden könnten.

Im Burgenland haben 200 Schüler am Programm teilgenommen, die Workshops laufen in Präsenz- und Online-Phasen und konnten dadurch auch im Corona-Jahr absolviert werden. Die ersten Schüler der HAK Eisenstadt sowie Mattersburg erhielten am Montag stellvertretend für ihre Kollegen ihre Zertifikate.

FPÖ erfreut über Pilotprojekt

Positiv wird das Pilotprojekt von der FPÖ bewertet. „Die Einführung des Finanzführerscheins haben Johann Tschürtz und Ilse Benkö bereits 2008 gefordert, was im Landtag abgeschmettert wurde. Wenn auch spät, ist es erfreulich, dass nun auch die SPÖ endlich die Wichtigkeit dieses Themas sieht", so Bildungssprecher und Landesparteiobmann Alexander Petschnig.