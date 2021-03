Auslastung der Spitäler weiter hoch

72 Covid-19-Patienten wurden im Burgenland mit Stand Montagvormittag stationär behandelt, davon 16 intensivmedizinisch. Damit ist ein Bett mehr belegt als am Sonntag. Insgesamt gibt es aktuell ein Kontingent von 24 Intensivbetten in allen burgenländischen Spitälern für die Covid-Behandlung. Erst am vergangenen Freitag wurde dieses Kontingent um vier Intensivbetten aufgestockt – mehr dazu in Spitäler verlangen ab 17. März negativen Test.

Der Trend dauert an, dass die Covid-Erkrankten in den Spitälern jünger werden. So lag das Durchschnittsalter der Covid-Patienten in KRAGES-Spitälern im vergangenen November bei 75 Jahren und ist im Februar auf 67 gesunken. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) sprach am Montag von einer „dritten Infektionswelle in Österreich“.

Impfplan: Anschober kündigt Erlass an

Alle Hoffnungen das Coronavirus-Infektionsgeschehen einzudämmen, ruhen auf der Impfung, die nach wie vor nur schleppend voranschreitet. Der Gesundheitsminister kündigte für Montag einen Erlass zur konsequenten Umsetzung des Impfplans an die Länder an. Damit will Anschober dafür sorgen, dass der Vorrang für ältere Menschen und Risikopatienten umgesetzt wird.

24.754 Personen wurden laut dem burgenländischen Koordinationsstab Coronavirus bisher im Burgenland geimpft, 7.062 davon haben bereits beide Impfdosen erhalten. 121.611 Personen haben sich für die Impfung vorgemerkt.

Lage im Bezirk Jennersdorf etwas entspannt

Im Bezirk Jennersdorf, wo die 7-Tage-Inzidenz (also die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen) vergangene Woche an der 500er-Marke kratzte, hat sich die Lage indes entspannt. Laut der AGES-Morgenauswertung belief sie sich nach 310 am Sonntag Montagfrüh nur noch auf 199, teilte eine Sprecherin des Koordinationsstabs auf Anfrage der Austria Presse Agentur (APA) mit. Zurückzuführen sei dies auf die Sieben-Tage-Berechnung, da nun zwei sehr starke Tage rausgefallen sind – mehr dazu in Bezirk Jennersdorf: Inzidenz kurz unter 400.

Die Lage im südlichsten Bezirk des Burgenlandes wird nun weiter beobachtet, hieß es. Weiterhin wird auch auf die Maßnahmen wie Abstandhalten und Masketragen hingewiesen.Wird die 400er Inzidenzmarke sieben Tage lang überschritten, sind Ausreisebeschränkungen zu verordnen.

Betroffen sind von Coronainfektionen immer wieder auch Kinderbetreuungseinrichtungen. Aktuell gibt es landesweit 15 Kindergärten, in denen einzelne oder mehrere Infektionsfälle aufgetreten sind.