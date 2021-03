Großbaustelle quer durch Mattersburg

Die Bauarbeiten an der Bachdecke der Wulka schreiten voran. In diesem Jahr steht die Etappe vom Veranstaltungsplatz bis zum Rathaus auf dem Programm. Im Zuge der Sanierung wird die Bachdecke teilweise geöffnet, dadurch möchte man die Innenstadt verschönern und aufwerten, heißt es von der Stadtgemeinde Mattersburg. In die Detailplanung wurden wesentliche ökologische Aspekte berücksichtigt, erklärt der Gesamtkoordinator der Bauarbeiten, Helmut Hartl.

Stadtgemeinde Mattersburg

Kosten: 4,3 Millionen Euro

So sollen vier größere Belichtungsöffnungen und zusätzliche kleinere Belichtungsschächte einen positiven Einfluss auf den Fischbestand in der Wulka haben. In der Bachsohle der Wulka wird zusätzlich eine sogenannte Niedrigwasserrinne ausgebildet, diese bietet Fischen, aber auch Mikroorganismen und Kleinstlebewesen einen wichtigen Lebensraum. Die Kosten der Sanierung betragen 4,3 Millionen Euro.

Laut Stadtgemeinde Mattersburg wird die Überplattung heuer von der Apotheke bis zum Rathaus fertiggestellt, im nächsten Jahr in der Bachgasse – also von der Apotheke gerinneabwärts bis zum Ende der Stadt.