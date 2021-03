Eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Derzeit sind im Burgenland 1.268 Personen mit dem Coronavirus infiziert, das sind um 17 mehr als am Samstag.

Weiterhin 15 Intensivpatienten

In den Krankenhäusern werden derzeit 74 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind 15 in intensivmedizinischer Behandlung. 2.469 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.