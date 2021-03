Impfungen für Bildungspersonal haben begonnen

Geimpft wird am Wochenende auch in der Mehrzweckhalle Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). 600 Personen sind hier angemeldet. Entsprechend groß war der Andrang am Samstagvormittag bei einem Lokalaugenschein des ORF Burgenland. Geimpft werden Elementarpädagoginnen und -pädagogen und Helferinnen und Helfer sämtlicher Kindergärten und -krippen, Lehrerinnen und Lehrer aller Sonderschulen und Schulen der Primarstufe, Sekundarstufe 1. Das sind im Burgenland knapp 6.000 Personen.

„Die Leute sind erleichtert“

David Fehringer vom Arbeitersamariterbund ist der Einsatzleiter im BITZ-Müllendorf. Er sprach am Samstagvormittag von einer positiven Stimmung, die bei den Geimpften vorherrsche. „Wir haben ein Team vor Ort, das die Leute im Wartebereich beobachtet und Fragen beantwortet. Bei uns hat es keine Vorfälle gegeben – ganz im Gegenteil. Die Leute sind erleichtert, dass sie die Impfung bekommen haben und freuen sich richtig“, so Fehringer.

Am Sonntag werden weitere 300 Lehrerinnen und Lehrer in Müllendorf geimpft. Pädagoginnen und Pädagogen, die noch keinen konkreten Impftermin haben, bekommen in den nächsten Wochen eine Einladung zur Impfung kündigt Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) an.

Burgenland bei Impfungen derzeit Nummer drei

Laut Gesundheitsministerium erhielten bisher im Burgenland (Stand: Samstagmittag) rund 24.800 Personen die erste Impfdosis. Damit liegt das Burgenland im Bundesländervergleich hinter Vorarlberg und Tirol an dritter Stelle. Die zweite Impfdosis erhielten im Burgenland bisher rund 8.220 Personen.