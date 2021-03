Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg damit auf 1.251, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 13.934. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 74 an COVID-19 erkrankte Personen behandelt, davon sind 15 in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Zahl der Personen in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne stieg um 82 auf jetzt 2.527. Die Schutzimpfung haben im Burgenland bisher 21.184 Personen erhalten. 6.787 davon erhielten bereits die zweite Dosis.