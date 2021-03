Diözese lädt auf „Fastensuppe to go“ ein

Am fünften Fastensonntag – also am Sonntag in einer Woche – findet die Aktion statt. Der Erlös geht an Sozialprojekte. Das Konzept der Fastensuppe zum Mitnehmen wurde am Freitag in Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics vorgestellt.

Fotostrecke mit 16 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Zubereitet wurde die Suppe dabei von Starkoch Max Stiegl. Der Haubenkoch stellt bei der Aktion jeder Pfarre ein Fastensuppenpaket zur Verfügung. Damit kann man rund 70 Liter Suppe kochen und zum Beispiel nach der Messe in mitgebrachten Schüsseln austeilen – ein coronakonformes, gemeinsames FAstensuppenessen, also.