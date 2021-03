„Südhub“ bietet Jungunternehmern Hilfe

Eine innovative Geschäftsidee wirtschaftlich erfolgreich umsetzen. An dieser Aufgabe scheitern viele Unternehmesgründer. Das Gründerzentrum „Südhub“ versteht sich als Service- und Anlaufstelle für alle innovativen Jungunternehmen mit Sitz im Burgenland. Wer mit einer Geschäftsidee noch ganz am Anfang ist, bekommt im „Südhub“ Informationen für eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Wer diese ersten Schritte hinter sich hat und zum Beispiel schon Prototypen vorzuweisen hat, kann an einem achtmonatigen Entwicklungsprogramm teilnehmen.

Bis zu fünf Bewerberinnen und Bewerber werden dafür ausgesucht. Auf sie warten maßgeschneiderte Workshops, Mentoring und Unterstützung beim Zugang zu Medien und Politik, sagt Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland. Teilnehmende Unternehmen erhalten einen Zuschuss von 10.000 Euro. „Wir bieten auch an, uns an Unternehmen, wo wir wirklich auch Geschäftspotential sehen, zu beteiligen“, so Gerbavsits.

Bewerbungsfrist endet im April

Die Bewerbungsfrist für dieses Programm endet im April, erklärt Martin Trink, Leiter des „Südhub“. „Diese Unternehmen müssen eine Innovation aufweisen. Entweder im Bereich Geschäftsmodell oder im Bereich Technologie. Das ist für uns ganz essenziell“, so Trink.

Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann(SPÖ) will mit dieser Initiative die Zahl der Unternehmensgründungen im Burgenland deutlich erhöhen. „In der Wirtschaft schaffen die Gründer die Arbeitsplätze. Wir brauchen starke Betriebe, wir brauchen Jungunternehmer, wir brauchen risikobewusste Menschen, Wirtschaftsteilnehmer, die sich trauen Impulse zu setzen“, so Schneemann.