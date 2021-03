Bezirk Jennersdorf: Inzidenz unter 400

Die 7-Tage-Inzidenz im Bezirk Jennersdorf sei stabil, beziehungsweise leicht im Sinken begriffen, sagte Bezirkshauptmann Hermann Prem Freitagmittag. Das offizielle AGES-Dashboard weist noch einen Wert von rund 430 aus und liegt also über der kritischen 400er-Marke, bei der Ausreisebeschränkungen zu verordnen sind, wenn sie sieben Tage lang überschritten wird. Doch die Inzidenz ist laut Koordinationsstab Coronavirus am Freitag in der Morgenauswertung auf 356,8 gesunken. Vor allem Cluster in Minihof-Liebau und in Neuhaus am Klausenbach seien für den hohen Inzidenzwert im Bezirk verantwortlich, so Prem – mehr dazu in Bezirk Jennersdorf: „Lage besorgniserregend“.

„Clusterfälle sehr gut zurückverfolgt“

„Es ist so, dass wir die Fälle auf die Cluster bezogen, sehr gut zurückverfolgen konnten. Es gibt aber auch daneben den einen oder anderen ‚diffusen familiären Umfeldsbereich‘. Das haben wir in anderen Gemeinden auch. Aber da halten sich die Infektionsszahlen sehr in Grenzen“, so Prehm. In den nächsten Tagen werde man die Lage im Bezirk Jennersdorf genau beobachten.

Anfang der nächsten Woche soll sich entscheiden, ob und in welchem Umfang es zu Ausreisebeschränkungen kommen werde, so Prehm. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es so, dass wir darüber nicht nachdenken den ganzen Bezirk zu beschränken, sondern eben die betroffene Region“, so Prehm.