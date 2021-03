Zwei Todesfälle und 110 Neuinfektionen

Eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf und ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Von Donnerstag auf Freitag gab es 110 Neuinfektionen. Die Zahlen seien aufgrund von Nachmeldungen vom vergangenen Wochenende weiterhin so hoch, teilte der Coronavirus-Koordinationsstab des Landes mit.

Spitalsauslastung steigt weiter an

In den burgenländischen Krankenhäusern wurden am Freitagvormittag 73-Covid-Patientinnen und Patienten betreut. Davon waren 15 in intensivmedizinischer Behandlung. Die Anzahl der Patienten ist also in diesem Bereich weiter gestiegen – mehr dazu in Höchste Auslastung bei CoV-Spitalskapazität. Am Freitag ist die Auslastund der Covid-Intensivbetten im Burgenland auf mehr als 63 Prozent gestiegen.

7-Tage-Inzidenz in Jennersdorf sinkt

Unterdessen ist im Bezirk Jennersdorf die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, auf rund 357 zurückgegangen. In den vergangenen Tagen lag dieser Wert stets über der kritischen 400er-Marke – mehr dazu in Bezirk Jennersdorf: „Lage besorgniserregend“. Ob nun Ausreisebeschränkungen kommen, hänge von der weiteren Entwicklung in den kommenden Tagen ab, heißt es – mehr dazu in Bezirk Jennersdorf: Ausreisetests angedacht.

21.000 Menschen geimpft

Bisher wurden laut dem Koordinationsstab des Landes knapp 21.100 Burgenländerinnen und Burgenländer gegen das Coronavirus geimpft. Davon haben etwas mehr als 6.000 Personen eine zweite Teilimpfung erhalten. Mehr als 120.100 Personen haben sich bisher im Burgenland über das elektronische Vormerksystem für eine Coronavirus-Schutzimpfung vormerken lassen.