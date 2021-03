AstraZeneca: Land fordert Stellungnahme

Das Burgenland habe wie auch andere Bundesländer eine Stellungnahme auf offiziellem Wege verlangt, diese sei kürzlich auf der Homepage des Gesundheitsministeriums veröffentlicht worden. „Bereits am kommenden Wochenende gibt es im Burgenland einen Impftermin für rund 6.000 Pädagoginnen und Pädagogen. Viele von ihnen sind nicht zuletzt durch die Berichte, dass Dänemark Impfungen mit AstraZeneca vorläufig ausgesetzt hat, verunsichert“, gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in der Aussendung zu bedenken – mehr dazu in news.ORF.at.

Doskozil: „Kurz muss Verantwortung übernehmen“

Doskozil sah Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Pflicht: „Ich erwarte, dass auch der Bundeskanzler endlich Verantwortung übernimmt und sich zur weiteren Umsetzung der Impfkampagne äußert. Wegducken und Verantwortung auf Länder, Behörden und Ärzte abwälzen, ist zu wenig“, meinte Doskozil weiter. Er ortet auch Versäumnisse des Kanzlers bei der Impfstoff-Beschaffung: „Dieses fehlende Leadership in der Entscheidungssituation hat dazu geführt, dass wir heute mit einem Impfstoff-Mix zurande kommen müssen, bei dem die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna nur eine Nebenrolle spielen.“