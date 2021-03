Breitensport: Noch immer keine Verordnung

Sport Austria als Dachorganisation des organisierten Sports war in die Verhandlungen um die Lockerungen ab 15. März eingebunden. Die Eckpunkte: Organisierter Sport für Kinder und Jugendliche im Freien mit Mindestabstand von zwei Metern soll ab Montag erlaubt sein, vorerst ohne Wettkämpfe. Die Verordnung dazu aus dem Gesundheitsministerium fehlt noch. Unklar ist zum Beispiel, wie groß Trainingsgruppen sein müssen und ob negative Coronavirus-Tests vorgewiesen werden müssen. Sport Austria-Präsident Hans Niessl drängt auf eine rasche Umsetzung. Die Vereine brauchen Klarheit, um ihre Konzepte umsetzen zu können, so Niessl.

Niessl für Dialog und weitere Öffnungen

Er hält im Namen der Sportverbände auch weitere Lockerungen im Sport trotz steigender Zahl von Coronavirus-Fällen für sinnvoll.„Der Sport ist nicht das Problem. Der Sport möchte einen Beitrag zur Problemlösung leisten. Es gibt keine Infektionen beim Sport im Freien. Es gibt wissenschaftliche Studien, die das belegen. Es wird aber die Gesundheit und das Immunsystem gestärkt“, so Niessl.

Der Unmut des organisierten Sports ist jedenfalls groß. So legt der Präsident des Basketballverbandes in einem offenen Brief Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wegen der bisherigen Maßnahmen sogar den Rücktritt nahe. Niessl setzt aber weiter auf den Dialog. „Mir ist der Dialog und das Gemeinsame sehr wichtig“, so Niessl.

Sport-Scheck: Neun Millionen Euro bundesweit

Positiv bewertet Sport Austria die am Mittwoch angekündigte Einführung eines Sport-Schecks, mit dem zuletzt verloren gegangene Mitglieder zu Sportvereinen zurückgeholt werden sollen. Der Bund übernimmt Kosten für Vereinsmitgliedschaften. Neun Millionen Euro stehen österreichweit zur Verfügung.