Wiesberger bei „The Players Championship“

Das Turnier gilt unter den Spielern als das fünfte Major im Golf. So wie das US Masters fix in Augusta stattfindet, wird auch dieses Turnier, das vor 47 Jahren zum ersten Mal ausgetragen wurde, seit 1977 an einem Ort gespielt: in Ponte Vedra Beach in Florida, wo auch die PGA ihre Zentrale hat.

Berüchtigtes Loch 17

Der Kurs gilt als einer der schwierigsten der Welt, er wurde extra für „The Players Championship“ konstruiert. Besonders das Loch 17 ist berüchtigt: Es ist 125 Meter lang, das Grün liegt auf einer kleinen Insel, die nur über einen engen Steg zu erreichen ist. Die Platzvorgabe sind drei Schläge, doch hier versank schon so manche Hoffnung auf Erfolg. Beim Turnier 2007 landeten unglaubliche 93 Bälle im Wasser. Ein „Hole-in-One“ – das heißt, es ist nur ein Schlag für das Einlochen nötig – gelang bisher nur neun Spielern.

Rang zwölf Wiesbergs bisher beste Platzierung

Der Sieger von 2019, der Nordire Rory McIllroy, gilt diesmal als Titelverteidiger, weil im Vorjahr das Turnier wegen Covid-19 nach nur einer Runde abgebrochen wurde. Wiesberger, die Nummer 41 der Weltrangliste, geht zum fünften Mal in Ponte Vedra Beach an den Start. Die beste Platzierung des 35-Jährigen aus Bad Tatzmannsdorf bei diesem Turnier ist bisher Platz zwölf. Am Start ist auch der Wiener Sepp Straka, der in den USA wohnt.

Der diesjährige Gewinner darf sich über ein Preisgeld von 2,7 Millionen Dollar freuen. Insgesamt werden 15 Millionen Dollar ausgeschüttet, das ist das höchste Preisgeld im Golfsport.