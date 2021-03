Bezirk Jennersdorf: Ausreisetests angedacht

Am Mittwoch berieten der Koordinationsstab Coronavirus des Landes, die Gesundheitsabteilung des Landes sowie die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf, die Landespolizeidirektion und das Militärkommando Burgenland über die weitere Vorgehensweise. Im Raum stehen Ausreisebeschränkungen für Teile des Bezirks mit hohen Infektionszahlen. Entsprechende Verordnungen laut dem Bundeserlass betreffend zusätzliche Maßnahmen in Hochinzidenzgebieten sind in Planung.

Entwicklung der nächsten Tage ausschlaggebend

Auch praktische Vorbereitungen für den Fall einer Ausreisebeschränkung werden getroffen. Denn dann wäre die Ausreise aus den betreffenden Teilen des Bezirks nur mit negativem Antigen- oder PCR-Test beziehungsweise mit dem Nachweis einer überstandenen Covid-19-Infektion möglich. In den kommenden Tagen will man die Entwicklung der Infektionszahlen in jeder einzelnen Gemeinde genau beobachten. Davon ausgehend werde entschieden, ob und in welchem Umfang Ausreisebeschränkungen verordnet werden.

Testangebot im Bezirk nutzen

Das Land Burgenland und die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf wiesen am Mittwochnachmittag noch einmal auf das Testangebot im Bezirk Jennersdorf hin, das neben dem Burgenländischen Impf- und Testzentrum (BITZ) in Heiligenkreuz im Lafnitztal auch vier Gemeindeteststraßen (Jennersdorf, Rudersdorf, Mogersdorf und Minihof-Liebau) sowie den Testbus umfasst.

Appell: Schutzmaßnahmen einhalten

Das Land appelliert an die Bevölkerung, auch weiterhin die Schutzmaßnahmen einzuhalten: