ORF sucht Nachwuchs

Die ORF-Trainees erwartet eine umfassende multimediale Ausbildung zur Journalistin und zum Journalisten bzw. zur Gestalterin und zum Gestalter im Radio-, TV- und Onlinebereich sowie „Training on the Job“ durch direkte Einbindung in den Arbeitsalltag der ORF-Redaktionen in Form von Job-Rotationen. Das Programm wird an den ORF-Standorten in Wien, St. Pölten sowie in Eisenstadt im Landesstudio Burgenland durchgeführt.

Wrabetz: Neue Generation ins Unternehmen holen

„Eine offensive Human-Resources-Strategie ist ein entscheidender Schwerpunkt der ORF-‚Strategie 2025‘. Für die Weiterentwicklung des ORF von starken klassischen TV- und Radioprogrammen in Richtung multimediale, digitale Plattform und Social Media ist es notwendig, eine neue Generation von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit digitalen Skills ins Unternehmen zu holen“, sagt dazu ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. „Bis 2026 werden wir rund 150 der besten jungen Talente im journalistischen und programmgestaltenden Bereich sowie 50 im Technologie-, Support- und Managementbereich ausbilden, um so die digitale Zukunftskompetenz und Diversität des ORF weiter zu stärken.“

Bewerbungen bis 5. April

Das erste Journalistinnen- und Journalisten-Traineeship startet im Herbst mit zunächst acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Trainees werden auf ein Jahr befristet angestellt. Die Bewerbungsfrist endet am 5. April 2021. Details und alle Anforderungen zur Bewerbung finden Sie hier: Jobs im ORF