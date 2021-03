Neuerlich mehr als 100 Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 71 an Covid-19 Patientinnen und Patienten isoliert behandelt, davon sind zehn intensivmedizinisch. 2.377 Personen – um 166 mehr als am Vortag – befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

44 positive Schnelltests

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) nutzten bisher 213.595 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung auf das Coronavirus. Am Dienstag erhielten 44 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

Die Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab bisher 19.189 Personen, davon 6.004 bereits die zweite Dosis. Insgesamt wurden 25.193 Impfdosen verimpft. 118.803 Personen haben sich bis dato für die Impfung vorgemerkt.