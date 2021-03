Impfstart für Bildungspersonal

Am Freitag wird nur in Gols und Oberwart geimpft. Am Wochenende dann an allen sieben BITZ-Standorten. Geimpft wird mit dem Impfstoff von AstraZeneca, in elf Wochen erfolgt die zweite Teilimpfung. Die Bildungseinrichtungen haben die vom Impfstart betroffenen Personen eingeladen, sich für eine Impfung anzumelden. Nur mit einer Registrierung im Vormerksystem können sie von Freitag bis Sonntag geimpft werden.

Betrifft 6.000 Personen

Betroffen sind Elementarpädagoginnen und -pädagogen und Helferinnen und Helfer sämtlicher Kindergärten und -krippen, Lehrerinnen und Lehrer aller Sonderschulen und Schulen der Primarstufe, Sekundarstufe 1 und 2. Das sind im Burgenland knapp 6.000 Beschäftigte.

Die Impfung erhöhe die Sicherheit in Kindergärten und Schulen. „Gerade in den Kindergärten und Kinderkrippen ist es besonders schwierig, die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Mit den Impfungen sind wir da einen großen Schritt weiter“, betonte Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Parallel dazu wird am nächsten Wochenende auch das verbliebene Gesundheitspersonal an den BITZ-Standorten geimpft. Außerdem werden bei den 66 Impfärzten Über-80-Jährige mit Biontech/Pfizer geimpft – teilweise erhalten sie bereits die zweite Teilimpfung.

Die Hälfte der über 85-Jährigen geimpft

Mittlerweile ist im Burgenland die Hälfte der über 85-Jährigen geimpft, der genaue Prozentsatz beträgt 50,4. Im Bundesländervergleich bedeutet das aktuell Rang fünf. Spitzenreiter ist Kärnten, wo 60,2 Prozent in dieser Altersgruppe geimpft sind, Schlusslicht Niederösterreich mit 29,1 Prozent.