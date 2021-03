Nur zwölf Bürgermeisterinnen im Burgenland

Grundsätzlich ist der Anteil der Frauen in politischen Spitzenpositionen – etwa in der Bundesregierung und in den Landesregierungen – leicht gesunken. Der Frauenanteil in den Landtagen ist dagegen gestiegen – im Burgenland liegt er bei rund 30 Prozent. Auch in den Gemeinderäten hat sich der Frauenanteil bundesweit erhöht. Aber Bürgermeisterinnen sind im Burgenland noch immer die Ausnahme und nicht die Regel.

Rauchwart: Bürgermeisterin gewann schon drei Wahlen

Rauchwart im Bezirk Güssing ist eine Gemeinde mit rund 440 Einwohnerinnen und Einwohnern, die von einer Frau geleitet wird: Michaela Raber (SPÖ) ist dort seit 2011 Bürgermeisterin. Die 53-jährige Kindergartenpädagogin – sie ist verheiratet und hat eine Tochter – gewann mittlerweile bereits drei Wahlen. Sie sei immer gegen Männer angetreten und erfreulich sei gewesen, dass es sofort bei der ersten Wahl eindeutig gewesen sei, dass sie die Bürgermeisterin von Rauchwart sein dürfe und sie habe auch bei jeder weiteren Bürgermeisterwahl an Prozenten zugelegt.

ORF

Für Frauen sei es in der Gemeindepolitik bestimmt schwieriger als für Männer, sagte Raber: „Da wir ja doch alles unter einen Hut bringen müssen – die Familie, die Kinder, den Job, den man hat und dann auch das politische Amt.“ Aber wenn man einmal das Gefühl kenne, mitreden zu können, dann mache man das gerne und dann manage man auch alles, dass es passe.

ORF

Erste Bürgermeisterin in Frankenau-Unterpullendorf

Frankenau-Unterpullendorf ist ein burgenland-kroatischer Ort mit rund 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Bezirk Oberpullendorf. Dort ist Angelika Mileder (ÖVP) Bürgermeisterin. Die 48-Jährige ist Kleidermachermeisterin, verheiratet und hat drei Kinder. Sie ist seit 2017 – als erste Frau in der Geschichte der Gemeinde – im Amt. Sie habe früher immer gedacht, dass es schwer sei als erste Frau zur Bürgermeisterin gewählt zu werden. Eine Frau wähle dann oft keine Frau, das habe man ihr vorher auch immer wieder gesagt und sie sei schon mit dem Gefühl angetreten: „Hoffentlich geht das gut“.

ORF

Als Bürgermeisterin motiviert Angelika Mileder auch andere Frauen, sich in der Gemeindepolitik zu engagieren. Im Gemeinderat von Frankenau-Unterpullendorf gebe es einen Frauenanteil von 50 Prozent und die Gemeinderätinnen arbeiteten wirklich mit Mut, Elan und Kreativität.

25 FPÖ-Gemeinderätinnen, 15 grüne Gemeinderätinnen

Die ÖVP stellt in Hackerberg, Unterwart und Podersdorf weitere Bürgermeisterinnen. Die SPÖ hat außer in Rauchwart noch Bürgermeisterinnen in Deutsch Kaltenbrunn, Bernstein, Steinberg-Dörfl, Forchtenstein, Mattersburg, Hirm und Neusiedl. Bei den anderen Parteien gibt es keine Bürgermeisterinnen. Die Freiheitlichen haben 144 Gemeinderatsmandate, darunter sind 25 Frauen. Die Grünen verfügen über 27 Gemeinderatsmandate, darunter sind 15 Frauen. Bei sonstigen Listen gibt es rund 30 Gemeinderätinnen.