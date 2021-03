CoV-Krise verschlechtert Situation der Frauen

„Uns reicht’s: Frauen verdienen mehr“ – so lautet der Titel einer Petition der SPÖ-Bundes-Frauen. Gefordert werden unter anderem eine eigene Coronavirus-Arbeitsstiftung für Frauen, ein Soforthilfepaket für Alleinerziehende oder auch ein Rechtsanspruch auf kostenlose Ganztags-Kinderbetreuung. Die SPÖ-Frauen Burgenland stellen sich hinter diese Forderungen: Um solche Themen politisch noch besser aufgreifen zu können, brauche es außerdem mehr Frauen in der Politik, sagte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ). Frauen seien die Garanten dafür, dass all diese Themen besprochen werden. Für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2022 im Burgenland würde sich Dunst wünschen, dass der Anteil der Bürgermeisterinnen, Gemeindevorständinnen und Gemeinderätinnen erhöht werde. Zusätzlich brauche es noch mehr Unterstützung.

ÖVP: „Reine Männerdomäne im Land“

Während der Bund gute Initiativen setze, bleibe das Land säumig – etwa bei Postenbestellungen in landesnahen Betrieben, hieß es von den ÖVP-Frauen. Hier könnte man Dinge umsetzen, die man schon etliche Jahre verspricht. Im Land präsentiere sich aber eine reine Männerdomäne und man sei weit weg von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern, so ÖVP-Frauen-Landesgeschäftsführerin Julia Wagentristl. Auch das Land sei gefordert, mehr Maßnahmen zur Unterstützung von Frauen zu setzen – etwa mit Initiativen bei der Berufswahl, so Wagentristl.

Die Coronavirus-Krise habe die Situation der Frauen zudem verschlechtert, betonten die Grünen: Sie fordern neben Programmen für langzeitarbeitslose Frauen und Umschulungsaktionen, auch eine verpflichtende Einkommenstransparenz sowie höhere Gehälter in frauendominierten Berufssparten.