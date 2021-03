Evangelische mit Wahlergebnis zufrieden

In der Christuskirche in Mörbisch am See war die Superintendentenwahl am Sonntagvormittag natürlich Gesprächsthema – mehr dazu in Robert Jonischkeit neuer Superintendent. Der Tenor der Gläubigen: man ist mit dem Ergebnis weitgehend zufrieden. Jonischkeit sei sicher ein guter Kandidat, auch wenn es sicher nicht schlecht gewesen wäre, wenn einmal eine Frau ans Ruder gekommen wäre, meinte etwa Josef Pahr. Er akzeptiere die Wahl, sagte auch Martin Halwax.

Stimmen zur Superintendentenwahl aus Rust

Ruster freuen sich über das Bleiben von Schörner

In der Nachbargemeinde Rust ist Claudia Schörner Pfarrerin. Auch sie hatte sich um das Superintendenten-Amt beworben. Dennoch sind sich die Gemeindemitglieder in Rust relativ einig, dass mit Jonischkeit ein guter Kandidat gefunden wurde. Er habe auf sie einen sehr kompetenten Eindruck gemacht, sagte Irmgard Karrassowitsch. Auch Inge Feiler sagte, sie kenne Jonischkeit nicht, aber ihr gefalle, was er vorhabe und: „Egoistisch gesehen, bin ich sehr froh, dass es unsere Frau Pfarrer nicht worden ist.“ Für ihn und für Rust sei es ein gutes Ergebnis, weil Pfarrerin Schörner, die eine hervorragende Arbeit mache, in Rust bleibe, sagte auch Kurator Dieter Conrad.

Robert Jonischkeit wird das Amt mit 1. September übernehmen und dann zwölf Jahre lang Superintendent für die rund 32.000 evangelischen Gläubigen im Burgenland sein.