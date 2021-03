Frauen als Stützen der bäuerlichen Struktur

Frauen arbeiten seit jeher in der Landwirtschaft – meist unbedankt. In den vergangenen Jahren hat sich aber dieses Rollenbild geändert. Frauen reüssieren als gute Winzerinnen, sind Pionierinnen im Biolandbau oder sind als Forstfrau erfolgreich. Immer mehr selbstbewusste Frauen bestimmen das Bild der Landwirtinnen, sagte Landesbäuerin Irene Deutsch aus Henndorf (Bezirk Jennersdorf). Die Bäuerinnen seien sehr gut ausgebildet und in den verschiedensten Gremien tätig.

ORF

Managerinnen mit kreativen Ideen

Frauen in der Landwirtschaft seien Managerinnen, hätten kreative Ideen und schafften es, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, betonte Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich. Gerade jetzt während der Coronavirus-Pandemie hätten viele Bäuerinnen die Bevölkerung mit hochwertigen regionalen Lebensmitteln versorgt.

Frauen führen 39 Prozent der Betriebe

In Österreich würden 33 Prozent der Betriebe von Frauen geführt, im Burgenland sei der Anteil mit 39 Prozent noch höher, sagte Berlakovich. Das zeige schon, welche wichtige Rolle die Frauen in der Land- und Forstwirtschaft einnehmen. „Ohne sie geht praktisch nix“, so der Landwirtschaftskammer-Präsident. Im Burgenland gibt es knapp 6.000 landwirtschaftliche Betriebe, die im Haupterwerb geführt werden. 2.500 von ihnen werden von Betriebsführerinnen geleitet.