91 Neuinfektionen, 16.948 Geimpfte

Aktuell sind im Burgenland 912 Personen mit einer Coronavirus-Infektion registriert, um neun mehr als am Vortag. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 59 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind 13 in intensivmedizinischer Behandlung. 2.195 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Testzentren: 21 positive Schnelltest-Ergebnisse

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) nahmen bisher 197.101 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 in Anspruch. Am Samstag erhielten 21 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. 115.683 Personen meldeten sich bisher über das elektronische Vormerksystem für eine Covid-19-Schutzimpfung vor.