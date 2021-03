64 Delegierte wählen Superintendenten

Insgesamt 64 wahlberechtigte Delegierte nehmen persönlich an der Superintendentialversammlung teil. Dafür wurde im Vorfeld ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet: Mindestabstand, FFP2-Maskenpflicht, fix zugeteilte Sitzplätze – sogar eine kleine Teststation wurde eigens für die Wahl eingerichtet. Man habe zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr eine Testung angeboten und auch geschrieben, dass alle möglichst getestet zur Versammlung kommen sollten, sagte Superintendentialkuratorin Christa Grabenhofer. Man habe auch auf jeden Platz Einweg-Handschuhe hingelegt und desinfiziere die Mikrofone.

42 Simmen für Wahl notwendig

Die Superintendentialversammlung begann um 9.00 Uhr. Nach einer Andacht und den traditionellen Grußworten hatten die Kandidaten die Möglichkeit, sich den Delegierten aus den 29 evangelischen Pfarrgemeinden des Burgenlandes vorzustellen. Danach stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten den Fragen der Delegierten. Dann stehen die Wahlgänge auf dem Programm, erfahrungsgemäß fällt im ersten Wahlgang noch keine Entscheidung. Um als Superintendentin oder Superintendent gewählt zu werden, ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig: Das sind 42 der 64 Delegiertenstimmen. Am Samstag sind bis zu 13 Wahlgänge möglich. Eine Entscheidung wird für den späteren Nachmittag erwartet.

Chalupka: Basisdemokratischer Prozess

Kirche sei im evangelischen Sinn ein basisdemokratischer Prozess, sagte der Bischof der evangelischen Kirche AB, Michael Chalupka, der am Samstag zum ersten Mal in dieser Funktion an einer Superintendentialversammlung teilnahm. Martin Luther habe gesagt, jeder der aus der Taufe gekrochen sei, sei Pfarrer, Bischof, Papst, so Chalupka. Das heiße, dass jeder in der Kirche etwas zu geben und einzubringen habe. „Deswegen verstehen wir uns als Eines, wo alle etwas mitzubestimmen haben und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch in demokratischer Weise legitimieren“, sagte Bischof Chalupka.