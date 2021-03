Kunstsammler kauft Cselley Mühle

Über den Verkaufspreis wurde zwischen dem neuen Eigentümer, der M. Müller Privatstiftung, und den Erben von Sepp Laubner und Robert Schneider Stillschweigen vereinbart. Stifter der Privatstiftung ist Mario Müller, der ehemalige Eigentümer des Family Park St. Margarethen. Er sammelt seit Jahren zeitgenössische Kunst. Zuletzt kaufte er die Sammlung von Nick Treadwell, einem Londoner Galeristen mit Zweitwohnsitz in Österreich an. Diese Sammlung umfasst 650 Exponate zeitgenössischer internationaler Kunst. Die Sammlung soll künftig in einer Dauerausstellung in der Cselley Mühle in Oslip präsentiert werden.

Cselley Mühle soll Kunst- und Aktionszentrum bleiben

Mario Müller möchte die Cselley Mühle als Kunst- und Aktionszentrum im Sinne der beiden verstorbenen Gründer Sepp Laubner und Robert Schneider erhalten. Die beiden Künstler hatten die Cselley Mühle vor 45 Jahren auf der Suche nach Werkstätten und Atelierräumen erworben und mit viel Engagement zum Kunst- und Aktionszentrum ausgebaut.

Als Privatperson sei es ihm immer schon ein großes Anliegen gewesen, Kunst zu sammeln, sagte Müller im ORF-Burgenland-Interview am Samstag. Nach dem Verkauf des Familiy Parks habe er beschlossen, einen Teil in Kunst anzulegen. „Ich bin eben der Meinung, Kunst sollte nicht im Privatbereich verschwinden, sondern Kunst braucht eine Plattform“, so Müller. Die Cselley Mühle biete natürlich die optimalen Verhältnisse, um Kunst zu präsentieren.

Müller will ausbauen

Nun geht die Cselley Mühle in eine neue Ära. Mario Müller hat große Pläne mit der Kultureinrichtung. Ab Herbst soll sie renoviert, adaptiert und ausgebaut werden. Die Cselley Mühle als Veranstaltungszentrum und Galerie soll bestehen bleiben, allerdings in einem neuen Geist des 21. Jahrhunderts. Die derzeitige Veranstaltungsgesellschaft bleibt vorerst bestehen und soll in eine neue Generation übergeführt werden. Das Jubiläum „45 Jahre Cselley Mühle“ findet wie geplant das ganze Jahr über statt.